Обстріли новорічної ночі: в Одесі та Миколаєві вибухи, є жертви (фото, відео)

За інформацією місцевої влади, у Миколаєві був приліт, а в Одесі виникли пожежі і є постраждалі і загиблий.

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В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пізно ввечері 31 грудня пролунала ціла серія вибухів. Про це повідомляють телеграм-канали "Суспільне Одеса" і "Думская".

Відомо, що раніше в Повітряних силах ЗСУ попереджали про те, що ворожі безпілотники рухаються в бік Одеської та Миколаївської областей.

"Атака "шахедів" із півдня триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — зазначили у ЗС.

На Миколаївщині в ніч на 01 січня зафіксували влучання. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"У нас є прильоти. Працюємо", — написав він.

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Близько 1:10 в ніч на 1 січня в Одесі пролунала повторна серія вибухів, жителів міста закликали за можливості залишатися в укриттях.

Пізніше очільник Одеської ОВА зазначив, що після атаки "шахедів" у місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється.

На місці працюють всі відповідні служби.

Фото: Telegram

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Минулої ночі російські війська запустили по території України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути в низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, протягом 30 грудня під артилерійським вогнем опинилися дві громади Миколаївської області та місто Очаків. Унаслідок російської атаки поранених і загиблих немає. Також сили ППО збили один ударний безпілотник російської армії типу "Shahed-131/136".

30 грудня ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляють про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути в Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області.

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Про роботу ППО повідомила влада Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. За даними моніторингових каналів, ворожі дрони також були збиті в районі Старокостянтинова.