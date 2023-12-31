ЗС РФ 31 грудня атакували Україну дронами "Шахед": перші подробиці

Про роботу ППО повідомила влада Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. За даними моніторингових каналів, ворожі дрони також були збиті в районі Старокостянтинова.

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У неділю, 31 грудня, Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Про це стало відомо з Telegram-каналу Повітряних сил Збройних сил України.

Протягом дня напрямок руху ворожих БПЛА змінювався. У командуванні повідомляли про присутність БПЛА в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Моніторинговий "Миколаївський Ванек" уточнив, що російські безпілотники атакували місто Старокостянтинів Хмельницької області. За його даними, у регіоні відпрацювала протиповітряна оборона.

Місцеві Telegram-канали писали про вибухи в Хмельницькій області.

У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили про роботу ППО в столичному регіоні. За інформацією відомства, область атакували російські БПЛА. Про жертви та руйнування інформація не надходила.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи було чути в Києві.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що 31 грудня військові Повітряних Сил збили над областю чотири ворожі БПЛА "Шахед". За його словами, дрони знищено в Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" і голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук також повідомив про роботу ППО в Одесі.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня, окупанти обстріляли територію України. Для цього вони застосували 49 безпілотних літальних апаратів "Шахед", 21 з яких було ліквідовано.

Крім того, 30 грудня ЗС РФ вдарили по центру Харкова, зокрема по готелю Kharkiv Palace, ракетами "Іскандер-М". На момент російського удару в готелі було заселено 34 номери.