Понад 1500 ракет і 3000 БПЛА: у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки 2022-2023 років

За словами командувача ЗС ЗСУ Миколи Олещука, українським зараз силам вдається знищувати 85% запущених росіянами крилатих ракет і ударних БПЛА.

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Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, скільки повітряних цілей вдалося знищити українським захисникам за час повномасштабної війни. Ці дані він опублікував у своєму Telegram-каналі 31 грудня.

"Хоча сьогодні традиційно підбивають підсумки поточного року, я озвучу деякі вражаючі цифри саме з початку повномасштабного вторгнення окупанта", — написав Олещук.

За словами офіцера, з 24 лютого 2022 року Силам оборони України вдалося збити 1709 ракет різних типів, зокрема:

Х-101/555/55 — випущено — 1360, знищено — 1045;

"Калібр" — випущено — 834, знищено — 397;

"Іскандер-К" — випущено 154, знищено — 62.

Командувач Повітряних сил також наголосив, що 2023 року Україна отримала перші системи Patriot, за допомогою яких уже вдалося знищити 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет ЗС РФ.

Що стосується безпілотних літальних апаратів, за час повномасштабної війни українські сили ППО знищили 3095 БПЛА "Shahed-136/131". Загалом окупанти запустили по Україні 3940 дронів.

"Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БПЛА) — зараз становить близько 85!" — підкреслив військовий.

Підсумки роботи ЗС ЗСУ у 2022-2023 роках

Крім того, Олещук згадав про низку успішних операцій зі знищення російської авіації. Так, у 2022-2023 роках було знищено 329 літаків і 324 вертольоти ЗС РФ. За цей час авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад 16 000 вильотів.

"У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, звільняти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху. Я дякую всім, хто в строю, на якому б рубежі не обороняв країну!" — написав командувач ЗС ЗСУ.

Нагадаємо, 21 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони анонсував прибуття в Україну додаткових систем ППО. За його словами, це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Які саме це комплекси називати він не став.

Зі свого боку командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв 21 грудня показав комплекс ППО, який 21 грудня збив рекордну кількість цілей. Він зазначив, що мобільній вогневій групі, яка діяла в Північній операційній зоні, вдалося збити дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136.