Более 1500 ракет и 3000 БПЛА: в Воздушных силах ВСУ подвели итоги 2022-2023 годов

По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, украинским сейчас силам удается уничтожать 85% запущенных россиянами крылатых ракет и ударных БПЛА.

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Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, сколько воздушных целей удалось уничтожить украинским защитникам за время полномасштабной войны. Эти данные он опубликовал в своем Telegram-канале 31 декабря.

"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупанта", — написал Олещук.

По словам офицера, с 24 февраля 2022 года Силам обороны Украины удалось сбить 1709 ракет различных типов, в частности:

Х-101/555/55 — выпущено — 1360, уничтожено — 1045;

"Калибр" — выпущено — 834, уничтожено — 397;

"Искандер-К" — выпущено 154, уничтожено – 62.

Командующий Воздушными силами также подчеркнул, что в 2023 году Украина получила первые системы Patriot, с помощью которых уже удалось уничтожить 15 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" и десятки баллистических ракет ВС РФ.

Что касается беспилотных летательных аппаратов, за время полномасштабной войны украинские силы ПВО уничтожили 3095 БПЛА "Shahed-136/131". Всего оккупанты запустили по Украине 3940 дронов.

"Процент сбития средств воздушного нападения (крылатые ракеты и ударные БПЛА) — сейчас составляет около 85!" — подчеркнул военный.

Итоги работы ВС ВСУ в 2022-2023 годах

Кроме того, Олещук упомянул о ряде успешных операций по уничтожению российской авиации. Так, в 2022-2023 годах было уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета ВС РФ. За это время авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более 16 000 вылетов.

"В 2024-м мы получим западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства. Это поможет нам бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от российского хлама. Я благодарю всех, кто в строю, на каком бы рубеже не оборонял страну!" — написал командующий ВС ВСУ.

Напомним, 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны анонсировал прибытие в Украину дополнительных систем ПВО. По его словам, это не системы, которыми пользуются мобильные огневые группы. Какие именно это комплексы называть он не стал.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев 21 декабря показал комплекс ПВО, который 21 декабря сбил рекордное количество целей. Он отметил, что мобильной огневой группе, которая действовала в Северной операционной зоне, удалось сбить девять дронов-камикадзе Shahed-136.