"Это будет мощно": Данилов анонсировал получение Украиной дополнительных систем ПВО (видео)

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал, что украинские войска получат эффективные и мощные системы, которые не касаются использования в мобильных огневых группах.

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Украина получит системы ПВО уже в ближайшее время. Об этом Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сообщил в эфире УП.Live.

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Он подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, который накануне обещал усиление украинского воздушного пространства системами ПВО. Данилов подтвердил вероятность появления таких комплексов.

"Это будет мощно, будут мощные системы", — подчеркнул он.

По его словам, это не системы, которыми пользуются мобильные огневые группы. Какие именно это комплексы называть он не стал.

ПВО Украины и заявления Зеленского

Президент Украины на итоговой пресс-конференции 19 декабря ответил на вопрос польского журналиста о том, стоило ли ожидать в обозримом будущем открытия аэропорта в Борисполе, чтобы его мама могла слетать в Киев. Владимир Зеленский сравнил возможное открытие аэропорта в Борисполе со снятием блокады в Черном море.

"Открытие Борисполя — победа украинской ПВО", — отметил он.

Также 15 декабря Зеленский сообщил, что Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция помогут Украине защитить свое небо. По его словам, пакетов поддержки тоже будет больше, поскольку состоялся эффективный саммит со странами Северной Европы. Он также прокомментировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Напомним, 21 декабря обозреватель Александр Коваленко назвал цель атаки Shahed, которая пришлась на взлет МиГ-31К. Использование определенных направлений над сухопутными и труднодоступными зонами, как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, предоставило возможность беспилотникам оккупантов сохранить свое присутствие в воздушном пространстве Украины до 7 часов.