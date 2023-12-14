От пуска ракет до прилетов прошло 10 минут: Воздушные силы сообщили, как сбивали "Кинжалы"

От пуска ракет с территории РФ до прилетов прошло 10 минут. Также оккупанты использовали фальш-цели.

Related video

14 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины. Они использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал". О работе украинской ПВО сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что воздушную тревогу в Украине объявили в 14:09 из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка с территории РФ. Около 14.15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова Хмельницкой области зафиксировали в 14:20. Таким образом от пуска ракет до прилетов прошло 10 минут.

Важно

"Работают соответствующие службы": в ОВА рассказали о последствиях атаки "Кинжалами" на Староконстантинов

"В целом противник применял три аэробаллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении города Киев и Староконстантинова. Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области", — сообщили в Воздушных силах.

Информации о последствиях попаданий и непопаданий вражеских ракет в Хмельницкой области в ПС не предоставили.

Также Воздушные силы сообщили что оккупанты также использовали фальш-цели и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что над воздушным пространством украинской столицы сбили одну ракету "Кинжал". Последний раз этот тип ракет запускали самолетами МиГ-31К в августе.

Ранее сообщалось, что в Воздушных силах подтвердили ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги 14 декабря. ВС РФ систематически пытается нанести удар по военному объекту в Хмельницкой области. С момента объявления воздушной тревоги до взрыва прошло 10 минут.