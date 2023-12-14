"Сбили ракету": в ВСУ рассказали, как ПВО отражала атаку "Кинжалов" по Киеву (видео)

Российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М "Кинжал", но, как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, были и ложные цели.

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Над воздушным пространством украинской столицы сбили одну ракету "Кинжал". Об этом сообщил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, в эфире телеканала "Київ 24".

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"Восстановили ракетный потенциал": Игнат рассказал, каким оружием ВС РФ атакуют Украину

Сегодня были ложные цели и реальные применения. По его словам, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М "Кинжал". В первой волне было три самолета МиГ-31К.

Прокомментировал Юрий Игнат и взрывы в Киеве. Он отметил, что это работала ПВО.

"Есть уничтожение одной ракеты", — отметил он.

Атака "Кинжалами" по Украине

Российские войска атаковали Украину "Кинжалами" в день выступления главы Кремля Владимира Путина 14 декабря. Последний раз этот тип ракет запускали самолетами МиГ-31К в августе. Во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа три "Кинжала" летели из района Тамбова через воздушное пространство Беларуси — взрывы раздавались в Житомирской и Киевской областях.

Оккупанты экономили ракеты Х-47М2 с августа и преимущественно атаковали территорию Украины иранскими дронами Shahed. День пресс-конференции президента России нарушил эту "традицию". Авиация РФ запустила шесть ракет по Киеву, Староконстантинову и Житомирской области, что является рекордным количеством.

Удар пришелся на город Староконстантинов Хмельницкой области. О последствиях вражеской атаки рассказали в Херсонской ОВА. Войска РФ систематически пытаются нанести удар по военному объекту в Староконстантинове. При этом Юрий Игнат не уточнил, куда именно попали оккупанты.

Оккупанты 14 декабря опробовали новую тактику обстрелов территории Украины. Они объявили о пусках и о том, что идут на посадку, но остались в воздухе, сообщают украинские паблики.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Минобороны согласовало с США план совместного мониторинга вооружения. Тщательного контроля и особых условий хранения требуют отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, изготовленные с применением чувствительных технологий.