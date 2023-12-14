Минобороны согласовало с США план совместного мониторинга вооружений

Тщательного контроля и особых условий хранения требуют отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, изготовленные с применением чувствительных технологий.

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К вооружению, которое предоставили Украине из США, будет применен мониторинг. На сайте Минобороны сообщили подробности.

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План совместных физических проверок согласовали с представителями США. В документе указано, как именно будут проводить надзор за американской техникой. Рекомендации разработали во исполнение расширенного мониторинга конечного использования оружия. Юрий Джигир, заместитель Министра обороны Украины, возглавил украинскую делегацию.

Он отметил, что тщательного контроля и особых условий хранения требуют отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, изготовленные с применением чувствительных технологий, оружия американского производства.

В сообщении говорится о том, что будут проверять три позиции. В частности, это касается таких аспектов как:

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана);

серийный номер;

техническое состояние.

Установлен ряд критериев. Специалисты по этим признакам будут предоставлять выводы об условиях передачи, хранения, защиты и использования оружия.

Цель такого мониторинга — обеспечение требований американского правительства. Это касается норм, которые были установлены для всех государств-получателей такого вооружения.

Американские и украинские специалисты будут проводить соответствующие командные проверки. Мероприятия будут осуществляться на регулярной основе в течение всего 2024 года.

Оружие для Украины и концепция отчетности

Концепция самоотчетности страны-партнера конечного использования инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. Заместитель руководитель Минобороны Юрий Джигир отметил, что все государства, которые предоставляют оружие, должны быть уверены в том, что оно используется законно. ВСУ проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине.

Напомним, в ноябре стало известно, что компания Rheinmetall поставит Украине более 30 танков Leopard 1. По данным концерна, Leopard 1 сейчас проходят капитальный ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе и готовятся к использованию.