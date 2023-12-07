Будет политическая воля — будет и оружие для ВСУ: дипломат о преградах на пути помощи Запада (видео)

Если бы решения об оружии были приняты в начале широкомасштабного вторжения России, то уже сейчас F-16 или TAURUS стояли бы на вооружении украинской армии, заявляет дипломат Владимир Огрызко.

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Сроки передачи Украине мощного оружия типа ATACMS заключались не в логистике, а в политической воле, потому что если такая воля есть, то и оружие передается максимально быстро. Об этом в комментарии Фокусу рассказал украинский дипломат, министр иностранных дел с 2007 по 2009 года, чрезвычайный и полномочный посол в Украине, руководитель Центра исследований РФ Владимир Огрызко.

Если вспомнить динамику поставок в Украину американского оружия, то все начиналось с ПЗРК Javelin, напоминает дипломат, а сегодня уже решен вопрос об истребителях F-16. Но все это заняло 1,5 года постепенного формирования политической воли. Если бы подобные решения были бы приняты в начале широкомасштабного вторжения России, то уже сейчас они бы были на вооружении украинской армии.

Поскольку все это происходит постепенно и каждое решение принимается с огромными муками, это все затягивается по срокам, — отмечает Владимир Огрызко, — Как и с ATACMS, все подобное будет и с другими видами вооружений, потому что для определенных политических кругов в какой-то момент такой вопрос просто неподъемный.

В качестве примера эксперт приводит поставки ракет TAURUS от Германии, что затормозилось на звене федерального правительства страны. Германия оказывает Украине огромную помощь и является вторым по мощности донором Украины, но в аспекте поставок отдельных видов оружия почему-то у немецких партнеров есть проблемы. Чиновники страны придумывают какие-то несуществующие предположения, что ВСУ будут использовать эти ракеты для ударов по России.

Но почему возникает подобный вопрос вообще? Агрессору можно наносить удары по Украине, уничтожая инфраструктуру и мирных жителей, а нам — нет?, — спрашивается дипломат, — А нам нужны такие ракеты, чтобы накрывать объекты по производству вооружений на территории агрессора.

Немцы нам рассказывают, что, мол, для выстрелов систем TAURUS надо привлекать немецких операторов, но наверняка и наши специалисты справятся с подобной задачей, научившись у немецких коллег, отмечает Владимир Огрызко. Если украинские специалисты успешно учатся управлять F-16, то и с ракетными установками тоже справятся.

То есть, акцентирует дипломат, все эти политические отговорки касаются только вопросов политической воли. Если она есть, то пусть и с пробуксовкой, но оружие начинают поставлять в ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, что в украинских ВМС объяснили, почему флоту РФ не укрыться в Новороссийске. Сейчас украинские инженеры работают над увеличением радиуса действия ракет "Нептун" и настраивают их на поражение как морских, так и наземных объектов.