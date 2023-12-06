"Нептун" достанет везде: в ВМС объяснили, почему флоту РФ не спрятаться в Новороссийске

Сейчас украинские инженеры работают над увеличением радиуса действия ракет "Нептун" и настраивают их на поражение как морских, так и наземных объектов, говорит ветеран ВМС Украины Андрей Рыженко.

Related video

Даже сделав передислокацию трети своего Черноморского военного флота в Новороссийск и Абхазию оккупанты не смогут гарантировать его безопасность, потому что все помнят пример "Оленегорского горняка", который был атакован ВМС Украины в августе этого года в Новороссийске. Такое мнение в интервью Фокусу высказал капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

Украина имеет эффективные ракетные средства, чтобы уничтожать цели и на таком расстоянии, хотя, действительно, расстояние между портами в Крыму и портами в Новороссийске или Абхазии достаточно весомое. Успешные ракетные удары по Севастополю заставляют оккупантов оттягивать свои новые корабли с "Калибрами" как можно дальше от Крыма, говорит капитан запаса.

По словам эксперта, сейчас проводится работа над модификацией украинской ракеты "Нептун", которой потопили флагман "Москва", чтобы она могла лететь более 300 км и еще точнее поражать цели. К тому же, отмечает специалист, надо внести небольшие изменения в электронике, а именно в головке самонаведения, и тогда боезапас наводится не на контрастную цель, которой на фоне воды выступает корабль, а сможет "видеть" и важные объекты на берегу и уничтожать их.

Я думаю, что вполне реально модернизировать "Нептун" таким образом, чтобы он смог преодолевать расстояние в 400-450 км, — отмечает Андрей Рыженко, — Это было бы значительной помощью в борьбе против кораблей российского флота и для уничтожения важных объектов вражеской инфраструктуры на берегу.

Сейчас для подобных ударов используются украинские самолеты Су-24 модернизированные для запуска западных ракет Storm Shadow и SCALP, но с модернизацией "Нептунов" выстрелы можно будет делать прямо с берега.

Что касается вражеских подводных лодок, то сейчас Украина не имеет оружия, чтобы за ними охотиться, но это и не приоритетная задача, отмечает военный. Максимальное количество ракетных ударов по нашей территории происходит именно с ракетных кораблей, а не субмарин. Однако сейчас есть технологии, которые позволяют делать именно подводные дроны для уничтожения подобных целей. Украинские инженеры, по мнению специалиста, смогут использовать опыт противодействия субмаринам с помощью торпед, сбрасываемых с ракетоносителей или кораблей, и сделать нечто подобное подводному дрону с самонаведением на цель.

Полный выпуск разговора с Андреем Руденко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что проукраинские партизаны разведали центр Военно-морского флота РФ в Крыму. Агенты отследили прибытие армейских грузовиков с боеприпасами на контрольно-пропускной пункт центра.