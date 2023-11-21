Партизаны разведали центр Военно-морского флота РФ в Крыму: что узнали (фото)

Агенты отследили прибытие армейских грузовиков с боеприпасами на контрольно-пропускной пункт центра.

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Украинское подполье разведало центр Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Агентам движения удалось узнать, что на территории центра размещен судоремонтный завод, две воинские части: в/ч 70735 и принадлежащее ей общежитие в/ч 80393.

Кроме того, партизанам удалось отследить прибытие армейских грузовиков с боеприпасами на контрольно-пропускной пункт центра в темное время суток.

Также, агенты обнаружили отсутствие сотовой связи на территории ВМФ, вместо которой проложена проводная. Кроме того, оккупанты оборудовали вблизи стрельбища.

"Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины", — отметили в движении.

Напомним, 24 октября стало известно, что российские оккупанты на территории аэродрома "Кировское" возле временно оккупированной Феодосии в Крыму разместили военную авиацию. В частности, враг разместил большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

16 ноября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало возведение инженерных барьеров. По мнению партизан, враг может возводить барьеры для защиты от возможных десантных высадок со стороны украинских военных или атак надводных дронов.