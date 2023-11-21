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Партизани розвідали центр Військово-морського флоту РФ в Криму: що дізналися (фото)

флот, кораблі, РФ
Фото: ТАСС | Партизани розвідали центр військово-морського флоту у Феодосії (Фото ілюстративне)

Агенти відстежили прибуття армійських вантажівок із боєприпасами на контрольно-пропускний пункт центру.

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Українське підпілля розвідало центр Військово-морського флоту (ВМФ) Російської Федерації у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Агентам руху вдалося дізнатися, що на території центру розміщений судноремонтний завод, дві військові частини: в/ч 70735 та гуртожиток, що належить їй, в/ч 80393.

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Окрім того, партизанам вдалося відстежити прибуття армійських вантажівок із боєприпасами на контрольно-пропускний пункт центру у темний час доби.

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Також, агенти виявили відсутність стільникового зв'язку на території ВМФ, замість якого прокладено провідний. Крім того, окупанти обладнали поблизу стрільбища.

"Усі зібрані дані вже передано Силам Оборони України", — наголосили в русі.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що російські окупанти на території аеродрому "Кіровське" біля тимчасово окупованої Феодосії в Криму розмістили військову авіацію. Зокрема, ворог розмістив велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів.

16 листопада в партизанському русі "Атеш" розповіли, що в тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало зведення інженерних бар'єрів. На думку партизанів, ворог може зводити бар'єри для захисту від можливих десантних висадок з боку українських військових або атак надводних дронів.