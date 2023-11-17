Готуються до висадки десанту: "Атеш" помітив техніку для зведення бар'єрів у Криму (фото)

За даними українських партизан, кілька кораблів відбули з Севастопольської бухти. ЗС РФ дедалі частіше ухвалюють рішення перекинути свої судна за межі зони, де вони можуть бути атаковані українськими ракетами й надводними дронами.

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В окупованому Севастополі, що в Криму, українське підпілля зафіксувало зведення інженерних бар'єрів. Про це 16 листопада повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

За версією представників підпілля, бар'єри можуть зводитися для захисту від можливих десантних висадок з боку Сил оборони України або атак надводних безпілотників. Зокрема, партизани помітили плавучий кран, який займався будівництвом огорож.

Зона зведення укріплень Плавучий кран у районі Севастопольської бухти Фото: Telegram Атеш

Крім того, партизани зафіксували відхід частини кораблів із бухти Севастополя. Окупанти все частіше вирішують вивести свої катери за межі зони обстрілу українських ракет і надводних безпілотників, зазначили партизани.

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"Невідомо куди, але можна заявити точно, що військових кораблів у Севастополі стає менше", — зазначили в "Атеш".

Нагадаємо, 16 листопада в "Атеш" також повідомили про фіксацію нових вогневих точок ЗС РФ у районі окупованої Євпаторії. Окупанти засіли на території розважального комплексу "Сонечко" в прибережній зоні, а вздовж трави виставлено контрольно-пропускні пункти та вогневі точки.

Раніше, 14 листопада, агенти "Атеш" повідомляли, що в селищі Октябрське в Криму виявили склад паливно-мастильних матеріалів. На території цього селища спостерігається висока активність військової техніки ЗС РФ.

Також нагадаємо, 24 жовтня партизани виявили розміщення військової авіації на території аеродрому "Кіровське" біля Феодосії в Криму.