"Атеш" пробрался на территорию части Черноморского флота РФ: что зафиксировали (фото, видео)

Украинские партизаны попали на территорию воинской части 80393 в Феодосии тогда, когда дежурная смена спала в неположенное время, рассказали в подполье.

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Украинское подполье пробралось на территорию одной из частей Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агент "Атеш" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России", — говорится в сообщении.

В подполье отметили, что ночью партизаны пробрались на территорию воинской части 80393 в Феодосии. В частности, в то время, когда дежурная смена спала в неположенное время, партизанскому движению удалось зафиксировали точные места размещения автомобильных боксов, складов с боевым комплектом, казарм и штаба части.

Зато партизаны уже передали полученную информацию компетентным структурам, которые "демилитаризируют" российскую воинскую часть.

В украинском подполье призвали оккупантов сохранить себе жизнь, в частности для этого нужно написать координатору "Атеш".

Напомним, 24 октября стало известно, что российские оккупанты на территории аэродрома "Кировское" возле временно оккупированной Феодосии в Крыму разместили военную авиацию. В частности, враг разместил большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

16 ноября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало возведение инженерных барьеров. По мнению партизан, враг может возводить барьеры для защиты от возможных десантных высадок со стороны украинских военных или атак надводных дронов.