Боятся атак ВСУ: россияне разместили ПВО "Панцирь С-1" возле нефтебазы в Феодосии (видео)

Враг стремится защитить нефтебазу в Феодосии от возможных атак ВСУ. Возле этого объекта российские оккупанты разместили базу военной техники, рассказали в подполье.

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Вооруженные силы Российской Федерации разместили свою систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" на территории нефтебазы во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Оккупанты разместили свое ПВО на территории нефтебазы в Феодосии", — говорится в сообщении.

Агенты украинского подполья обнаружили на территории нефтебазы в Феодосии размещение средств противовоздушной обороны "Панцирь С-1". Кроме этого, неподалеку зафиксировано размещение базы военной техники врага.

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Партизанам предоставили координаты — 45.068167, 35.393598.

В партизанском движении убеждены, что расположение средств ПВО на нефтебазе указывает не только на проблемы с топливом на полуострове, но и на важность этого объекта для российских оккупантов и их стремлении защитить его от возможных атак Вооруженных сил Украины.

"Панцирь С-1": что известно

"Панцирь С-1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов во время воздушных атак. Также "Панцирь С-1" может вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой.

"Панцирь С-1" Фото: Wikipedia

Напомним, 24 октября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские военные разместили военную авиацию на территории аэродрома "Кировское" возле Феодосии в Крыму. На территории аэродрома враг разместил большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

27 октября стало известно, что украинские партизаны обнаружили российскую технику возле Симферополя в Крыму. Речь идет о вражеской системе ПВО и складе с боекомплектом. Кроме этого, враг неподалеку мог разместить РЛС, которая координирует воздушные силы.