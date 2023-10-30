Бояться атак ЗСУ: росіяни розмістили ППО "Панцир С-1" біля нафтобази у Феодосії (відео)

Ворог прагне захистити нафтобазу у Феодосії від можливих атак ЗСУ. Біля цього об'єкту російські окупанти розмістили базу військової техніки, розповіли в підпіллі.

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Збройні сили Російської Федерації розмістили свою систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" на території нафтобази у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Окупанти розмістили своє ППО на території нафтобази у Феодосії", — йдеться у повідомленні.

Агенти українського підпілля виявили на території нафтобази у Феодосії розміщення засобів протиповітряної оборони "Панцир С-1". Крім цього, неподалік зафіксоване розміщення бази військової техніки ворога.

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Партизан надали координати — 45.068167, 35.393598.

У партизанському русі переконані, що розташування засобів ППО на нафтобазі вказує не лише на проблеми з паливом на півострові, але й на важливості цього об'єкта для російських окупантів та їхньому прагненні захистити його від можливих атак Збройних сил України.

"Панцир С-1": що відомо

"Панцир С-1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Комплекс призначений для захисту малорозмірних об'єктів під час повітряних атак. Також "Панцир С-1" може вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями та живою силою.

"Панцир С-1" Фото: Wikipedia

Нагадаємо, 24 жовтня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські військові розмістили військову авіацію на території аеродрому "Кіровське" біля Феодосії в Криму. На території аеродрому ворог розмістив велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів.

27 жовтня стало відомо, що українські партизани виявили російську техніку біля Сімферополя в Криму. Мова йде про ворожу систему ППО та склад із боєкомплектом. Крім цього, ворог неподалік міг розмістити РЛС, яка координує повітряні сили.