Трехметровая пробоина: появились детальные фото "Оленегорского горняка" на ремонте

В результате удара дрона-камикадзе корабль имел все шансы затонуть. Обозреватели считают, что лишь отчаянная борьба экипажа за выживание позволила уберечь БДК.

Related video

В сети опубликовали фотографии российского большого десантного корабля после атаки морских дронов-камикадзе. В корпусе судна появилось отверстие более 3 метров. Об этом сообщает Defense Express.

В ночь на 4 августа российский БДК "Оленегорский горняк" был поражен дроном-камикадзе. Несмотря на то, что в Минобороны РФ заявили об уничтожении всех надводных целей, оказалось, что большой десантный корабль все же был существенно подбит. Позже в сети появилось фото, как корабль имеет сильный крен. Сутки он простоял у причала Новороссийска, а затем его отбуксировали в сухой док для восстановления.

Одна из фотографий демонстрирует пробоину размером примерно 4 на 3 метра, частично ниже ватерлинии. В издании отмечают, что корабль не пошел на дно как это произошло с ракетным крейсером "Москва" только из-за отчаянной борьбы экипажа за выживание.

Пробоина в корпусе "Оленегорского горняка"

Судя по размеру повреждений, становится понятно, что украинские морские дроны имеют не только высокую гибкость использования, но и высокую огневую мощь. Удар морского дрона-камикадзе можно приравнять к полноценной противокорабельной ракете или морской мине.

При этом аналитики обозреватели предполагают, что у дронов-камикадзе есть еще скрытый потенциал. Объем повреждений при атаке может зависеть не только от размера боевой части изделия, но и от параметров и скорости движения к цели самого дрона.

Напомним, 10 августа в ВМС Украины заявили, что шансов вернуть в строй "Оленегорский горняк" очень малы.

По мнению представителей британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" сильно ударило по российскому Черноморскому флоту.