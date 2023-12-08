"Восстановили ракетный потенциал": Игнат рассказал, каким оружием ВС РФ атакуют Украину

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, ВС РФ атакуют объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", Х-101, Х-555, "Искандер-К" и "Искандер-М", а также "Кинжалами".

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Российские оккупанты за несколько месяцев смогли восстановить ракетный потенциал. Они атакуют инфраструктурные объекты Украины высокоточным дальнобойным оружием. Об этом рассказал Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, ракетные атаки, которые происходили в прошлом году, продолжаются уже сейчас.

"Некоторое время у нас не было столь крупных обстрелов именно крылатыми ракетами. ГУР подсчитывал сколько россиянам удается восстанавливать ракет ежемесячно и сколько они тратили ежемесячно. За осенние месяцы враг возобновил свой потенциал именно крылатых ракет", — сказал Игнат.

Он также отметил, что ВС РФ атакуют объекты инфраструктуры Украины высокоточным оружием. Речь идет о ракетах "Калибр", Х-101, Х-555, "Искандер-К" и "Искандер-М", аэробаллистических ракетах "Кинжал".

"Эти ракеты являются высокоточным дальнобойным оружием. Также враг наносит удары по Украине ракетами С-300, Кабами и ракетами типа Х-59, Х-31", — пояснил Игнат.

Напомним, что в ВСУ озвучили детали утреннего обстрела Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВС РФ запустили 19 крылатых ракет, 14 из которых удалось перехватить Силам обороны. Есть попадания по инфраструктуре и гражданским объектам. Перед этим россияне провели разведку боем, запустив "шахеды" по Днепропетровской области.