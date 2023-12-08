"Голод и холод": какую тактику может применить РФ при обстрелах украинской инфраструктуры

ВС РФ будут атаковать крылатыми сверхзвуковыми ракетами или дронами. Враг попытается бить по объектам, гражданскому населению, чтобы спровоцировать истерику или определенные беспорядки в Украине, рассказали в ОП.

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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия будет использовать любые инструменты, чтобы продолжить геноцидную тактику. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

Он отметил, что ВС РФ будут прибегать к геноцидной практике зимой, а именно атаковать крылатыми сверхзвуковыми ракетами или дронами всю территорию Украины, особенно гражданское население или объекты критической инфраструктуры.

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Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры: украинцам назвали наихудший сценарий зимой

Подоляк считает, что россияне попытаются воспользоваться психоэмоциональным состоянием людей и будут использовать БПЛА. В частности, они каждую ночь их запускают — по 35-50 дронов, больше, чем в прошлом году.

"Они (оккупанты, — ред.) пытаются атаковать те или иные объекты, а по линии фронта вообще используют баллистику и управляемые авиационные бомбы — именно для разрушения объектов критической инфраструктуры. Россиянам важно, чтобы люди чувствовали холод — это же один из инструментов. Голод и холод — это два ключевых инструмента России на протяжении всей истории ее существования", — сказал Михаил Подоляк.

Он считает, что враг будет использовать тактику, как и в прошлом году. Противник попытается атаковать объекты, гражданское население, чтобы спровоцировать истерику или определенные беспорядки в стране. Однако Украина готова к этому, поскольку разведка предоставляет объективные цифры по накопленному ресурсу врагом. Оккупанты накапливают стратегические запасы, для них ситуация в войне "или пан, или пропал".

"Или они получают результат, и тогда на время смогут скомпенсировать любые стратегические накопления, потому что их будут бояться. Или "пропал" — и тогда нет разницы, или у тебя там 100 ракет для ядерной боеголовки, или 10", — заявил Подоляк.

По его словам, россияне идут по стандартному для себя маршруту, украинцам нужно быть готовым к этому. Разведка в реальном времени отслеживает данные по производству ракет, их накоплению, на каких военных аэродромах держат носители. Кроме этого, в Украине увеличена способность систем противоракетной обороны. Также есть тактика отработки дроновых атак с помощью мобильных передвижных групп. Зато украинская энергетическая инфраструктура сейчас имеет три степени физической защиты, есть отработанные модели диспетчеризации.

"В России уже нет изменения ни тактики, ни стратегии, ни кадровой ротации. Люди, которые доминируют в управлении, включая Путина или Патрушева (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, — ред.), остаются", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, 30 ноября координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия может применить прошлогоднюю тактику этой зимой. Зато в США определили три основных направления помощи Украине.

29 ноября в Германии заявили о необходимости создания "оборонного щита" над Украиной для предотвращения российских атак зимой. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что ВС РФ повторно будут атаковать энергетическую инфраструктуру.