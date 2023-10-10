Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры: украинцам назвали наихудший сценарий зимой

Россия вряд ли откажется от попыток разрушить украинскую энергосистему, поэтому продолжит обстреливать критические объекты осенью и зимой. Но в "Укрэнерго" уверяют, что готовы к новым испытаниям.

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В 2022 году ВС РФ целенаправленно били ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре нашей страны. Атаки врага продолжались весь осенне-зимний период, и предстоящей зимой, вероятно, оккупанты продолжат свои террористические действия. Но, как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", 10 октября, магистральные сети компании подготовлены к передаче увеличенных объемов электроэнергии накануне зимы.

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Так, в компании отметили, что в Украине впервые в мире появились сооружения физической защиты энергообъектов. Также специалисты подготовили схемы резервного питания и варианты преодоления возможных блэкаутов.

"Тем временем Силы обороны усиливали ПВО – в этом сезоне ее плотность будет значительно выше. Нас часто спрашивают: "Какой худший сценарий вы рассматриваете?" Мы готовились ко всем сценариям", – сказано в сообщении.

При этом там добавили, что наихудший вероятный вариант для энергетики зимой – это если Россия повторит масштабные воздушные атаки, как в 2022 году.

"Но врагу, который проигрывает ВСУ и потому атакует гражданскую инфраструктуру, не удастся застать нас врасплох", – подчеркнули в "Укрэнерго".

К слову, в ночь на 21 сентября россияне впервые за полгода атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого на некоторое время пропало электричество в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

При этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 6 октября рассказал, что электроснабжение зимой будет зависеть не только от интенсивности обстрелов. Он объяснил, что выстоять во время холодов энергосистеме поможет отсутствие сильных морозов.

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Также напомним, что директор Центра исследования энергетики Александра Харченко считает, что зима 2023-2023 будет очень сложной. Причина: российским оккупантам удалось уничтожить много энергетического оборудования, и восстановить его всего лишь за год невозможно. Он посоветовал гражданам заранее купить генераторы и павербанки, которые помогут во время отключений света.