Обстріли РФ енергетичної інфраструктури: українцям назвали найгірший сценарій узимку

Росія навряд чи відмовиться від спроб зруйнувати українську енергосистему, тому продовжить обстрілювати критичні об'єкти восени та взимку. Але в "Укренерго" запевняють, що готові до нових випробувань.

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У 2022 році ЗС РФ цілеспрямовано гатили ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Атаки ворога тривали весь осінньо-зимовий період, і майбутньої зими, ймовірно, окупанти продовжать свої терористичні дії. Але, як повідомили у пресслужбі "Укренерго", 10 жовтня, магістральні мережі компанії підготовлені до передачі збільшених обсягів електроенергії напередодні зими.

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Так, у компанії зазначили, що в Україні вперше у світі з'явилися споруди фізичного захисту енергооб'єктів. Також фахівці підготували схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих блекаутів.

"Тим часом Сили оборони посилювали ППО — цього сезону її щільність буде значно вищою. Нас часто запитують: "Який найгірший сценарій ви розглядаєте?" Ми готувалися до всіх сценаріїв", — ідеться в повідомленні.

Водночас там додали, що найгірший імовірний варіант для енергетики взимку — це якщо Росія повторить масштабні повітряні атаки, як у 2022 році.

"Але ворогу, який програє ЗСУ і тому атакує цивільну інфраструктуру, не вдасться застати нас зненацька", — підкреслили в "Укренерго".

До слова, у ніч на 21 вересня росіяни вперше за півроку атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це на деякий час зникла електрика в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Водночас генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 6 жовтня розповів, що електропостачання взимку залежатиме не тільки від інтенсивності обстрілів. Він пояснив, що вистояти під час холодів енергосистемі допоможе відсутність сильних морозів.

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Також нагадаємо, що директорка Центру дослідження енергетики Олександра Харченко вважає, що зима 2023-2023 буде дуже складною. Причина: російським окупантам вдалося знищити багато енергетичного обладнання, і відновити його всього лише за рік неможливо. Він порадив громадянам заздалегідь купити генератори та павербанки, які допоможуть під час відключень світла.