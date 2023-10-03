ЗС РФ виводять з ладу енергосистему України: енергетики розповіли, коли настане тотальний колапс

Енергетична система України перебуває в гіршому стані, ніж рік тому. Ускладнює ситуацію бюрократія: виділення грошей і закупівлі обладнання йдуть повільно. Росіяни зробили висновки з минулих масованих атак і можуть занурити Україну в темряву, кажуть Фокусу фахівці та експерти зі сфери енергетики.

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Майбутня зима в Україні може виявитися гіршою, ніж попередня через російські ракетні удари по об'єктах енергетики. Фінансова допомога Заходу допомагає в ремонті пошкоджених об'єктів, але процес іде вкрай повільно. До майбутньої зими залишилося зовсім мало часу, а замовлено лише сто нових високовольтних трансформаторів, пише видання The Economist з посиланням на українських чиновників та інженерів-енергетиків.

"Основні частини енергооб'єктів оточені мішками з піском, щоб захистити їх від осколків, але в разі прямого попадання зробити нічого не можна. Ставити високовольтні трансформатори в бетонні корпуси недоцільно, адже вони перегріються", — пояснює журналістам директор однієї з електростанцій, згадуючи листопад минулого року.

Автори матеріалу підкреслюють, що українські інженери знайшли геніальні схеми перекидання електроенергії та обладнання по країні. Незважаючи на їхні зусилля, з 10 жовтня по кінець грудня 2022 року, середнє українське домогосподарство не мало електрики близько п'яти тижнів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляє, що енергетична система є більш вразливою, ніж минулого року. Надлишкових потужностей немає, а запасного обладнання мало, вважає міністр.

"Закупівлі обладнання йдуть дуже повільно. Україна підключена до європейської енергосистеми і може імпортувати електроенергію, якщо це необхідно. Українці мають багатий досвід боротьби з великомасштабними атаками, але росіяни теж зробили висновки з нездатності зруйнувати всю систему", — коментує Галущенко.

Об'єкти генерації цілі: ЗС РФ "по цеглинці" виводять з ладу енергосистему України

Компанія ДТЕК до повномасштабної війни виробляла близько чверті електроенергії України, а зараз втратила понад 20% потужностей, каже The Economist виконавчий директор Дмитро Сахарук.

Ще більшою загрозою, ніж ракети і дрони, можуть стати кібератаки. Успішний напад паралізує всю систему, що набагато небезпечніше за фізичний збиток.

За оцінками директора Центру економічного відновлення, радника прем'єр-міністра України Кирила Криволапа, система точно не відремонтована на 100%, і запас міцності невеликий.

"Тоді нам допомагала зима, ми не встигли всі об'єкти зміцнити. Цього сезону технічно може бути складніше, але легше морально. Можливо, у російських військових є карти резервних ліній і вони розуміють, як перемикаються енергомережі. Тому вони аналізують і роблять висновки", — пояснив він.

Запаси генерації та стан енергооб'єктів потрібно перевіряти заздалегідь і звітувати не напередодні опалювального сезону, каже Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук .

"Ситуація з електроенергією нагадує вічний дефіцит вугілля. Енергетики роблять те, що можуть і потрібно орієнтуватися на цифру готовності 70-80%. Голови енергокомпаній, профільні чиновники змушені приховувати реальний стан речей через об'єктивну військову небезпеку", — пояснив він.

За оцінками Корольчука, минулої зими російські військові могли не ставити собі за мету зруйнувати енергосистему України повністю.

"Можливо, мета окупантів полягає у виведенні з ладу енергосистеми по цеглинці. Удари були по підстанціях, адже якби зруйнувалися об'єкти генерації, був би тотальний колапс. Це тактика створення проблем на рівні дефіциту пропускної спроможності та незручностей для населення", — зауважив експерт.

Бюрократія заморозила гроші на захист енергооб'єктів

Глава держкомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький наприкінці вересня заявив, що українська енергосистема вийшла з минулої зими зруйнованою на 40-50%.

"Проходження опалювального сезону десь на 95% залежить від обстрілів. Песимістичний сценарій. Масштаб ракетних і дронових атак такий, як минулого року. Великі пошкодження мереж та електростанцій. Можливі збої в енергопостачанні. Ми будемо використовувати резервні схеми живлення споживачів і відновлювати все після пошкоджень", — сказав глава компанії.

Кудрицький каже, що Кабмін схвалив виділення "Укренерго" 9,7 млрд гривень для захисту підстанцій. Але виявилося, що гроші досі недоступні — треба виконати всі бюрократичні процедури для їх отримання.

"Паралельно зі спробами отримати бюджетне фінансування ми намагаємося домовитися з міжнародними фінансовими організаціями про перепрофілювання кредитів або отримання грантової допомоги на ці цілі. Йдеться про таку саму суму, як із бюджету — близько $220-250 млн... Плануємо завершити зведення оборонних конструкцій до холодів", — резюмував гендиректор.

Нагадаємо, українські енергетики тісно співпрацюють із Генштабом ЗСУ та урядом заради налагодження захисту енергетичних об'єктів. В "Укренерго" поки що не готують графіки відключень електроенергії.

Мінсоцполітики пропонує заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям українців. Світло точно буде в одержувачів житлових субсидій, обіцяють чиновники.