Кабмін запропонував не відключати деяким українцям світло: кого торкнеться

В уряді хочуть, щоб деяким громадянам не відключали світло не тільки під час аварійних відключень, а й через заборгованості.

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У Міністерстві соціальної політики підготували проєкт постанови, в якій пропонують заборонити відключати електроенергію деяким вразливим категоріям українців, навіть якщо у них є борги. Як свідчить проєкт документа, який опублікувала Федерація профспілок України для обговорення, у Кабміні визначилися з шістьма категоріями вразливих українців.

Отже, електроенергія буде:

в одержувачів житлових субсидій;

у громадян з інвалідністю I і II групи, у тому числі у тих, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або за громадянином з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

в осіб, які утримують дитячі будинки сімейного типу і не є одержувачами житлових субсидій;

у багатодітних та малозабезпечених сімей, які не отримують житлові субсидії;

у прийомних сімей, які виховують трьох і більше дітей та не отримують житлові субсидії;

у побутових споживачів електричної енергії в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя і здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що працює від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами.

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Щоб отримати статус вразливого громадянам можна звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг. Для цього потрібно підготувати заяву про взяття на облік, щоб підпадати під спеціальні заходи.

Розглядати звернення українців мають протягом 10 робочих днів. Про ухвалене рішення громадянам повідомлять у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії-постачальника електроенергії.

Також зазначається, що до спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, які вважатимуться вразливими з боку постачальника електричних послуг, належать:

укладення договорів реструктуризації заборгованості;

заборона на відключення електроенергії через борги в період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

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Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики України заявили, що ЗМІ поширювали неправдиві дані про введення відключень світла за графіками з 1 жовтня.

Водночас очільник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що деяким регіонам майбутньої зими справді загрожують блекаути і тривале відключення світла. Якщо буде найгірший сценарій, то блекаут триватиме п'ять-шість днів.