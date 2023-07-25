"Буде дуже складно": українців попередили про важку зиму та блекаути (відео)

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, найближча зима для жителів України може виявитися ще важчою, тому громадянам радять запастися павербанками та генераторами.

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Українці мають бути готові до того, що зима 2023-2024 років може бути дуже складною. Про це 25 липня розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу Espreso.TV.

Харченко зазначив, що внаслідок обстрілів було зруйновано багато обладнання енергетичної інфраструктури, яке неможливо відновити за рік. Це означає, що українська енергосистема буде більш вразливою до блекаутів у найближчі місяці.

Харченко порадив українцям підготуватися до можливих блекаутів, купивши генератори та павербанки. Він також закликав українців економити електроенергію, аби знизити навантаження на енергосистему.

"Я б радив усім українцям готуватися до того, що наступна зима буде складною. Такою ж або навіть складнішою, ніж минула. Ми не можемо передбачити, що буде відбуватися", — наголосив в ефірі телеканалу Олександр Харченко.

При цьому Харченко зазначив, що зараз відбуваються ремонти пошкоджених об'єктів енергосистеми, тому вкрай складно "покривати" пікові години споживання. Йдеться про час із 16-ї до 21-ї години, коли українці вмикають кондиціонери. Це призводить до високого навантаження в мережі й в результаті це ускладнює процес ремонту.

Нагадаємо, 18 липня член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк заявив, що відновлення енергосистеми йде повільно. Тому в разі нових атак ЗСУ РФ по об'єктах енергетики Україні не вдасться уникнути віялових відключень світла

13 липня повідомлялося про те, що експерти прогнозують важку зиму. Українській енергетиці не вдасться відновити навіть половину потужностей до початку нового опалювального сезону.