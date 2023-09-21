"Перша за пів року": в "Укренерго" розповіли про наслідки атаки ЗС РФ на енергооб'єкти

Внаслідок масованого обстрілу російських військ у п’яти областях України зникло світло. Енергетики працюють над тим, щоб повернути електропостачання у міста.

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Вночі на 21 вересня російські війська обстріляли міста України. В Національній енергетичній компанії (НЕК) "Укренерго" розповіли, що вперше за шість місяців внаслідок ворожої атаки була пошкоджена енергосистема в західному та центральному регіонах.

Зокрема, внаслідок обстрілу частково зникло світло у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. В "Укренерго" завірили, що працюють над відновленням електропостачання.

"Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги", — зазначили в компанії.

Загалом через бойові дії та з інших причин станом на ранок 21 вересня без електроенергії залишаються 398 населених пунктів.

"Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", — пояснили в НЕК "Укренерго".

Сьогодні Україна імпортує електроенергію зі Словаччини, а також здійснює експорт — у Словаччину й Молдову.

"Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації", — додали в компанії.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків у кількох районах столиці. У деяких мікрорайонах Святошинського району внаслідок ударів ЗС РФ зникли світло й вода.

Також внаслідок масованої атаки ЗС РФ без світла залишилась частина Рівного. Там ворожа ракета влучила у СТО, обійшлося без жертв серед населення.