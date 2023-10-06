Чи буде світло взимку: у ДТЕК пояснили, чому все залежить не тільки від росіян

З настанням осінньо-зимового періоду багато українців ще більше хвилюються через можливі відключення взимку, адже росіяни не полишають спроб остаточно вивести з ладу українську енергосистему. Втім, громадянам варто хвилюватися не тільки через обстріли окупантів.

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Минулої зими Росія руйнувала українську енергосистему дронами та ракетами аби залишити українців без тепла та світла. Значна частина енергооб'єктів була пошкоджена чи знищена окупантами, тому енергетики змушені були запровадити віялові відключення світла для споживачів, адже енергетична система не справлялася з додатковими навантаженнями під час холодів. Тому у новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів, адже саме погода впливатиме на те, чи буде світло у помешканнях громадян. Про це сказав в інтерв'ю генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

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"Кожні 5 градусів морозу підвищують споживання електроенергії на 200 МВт. Тобто, місто витрачає більше електроенергії, а навантаження на енергосистему збільшується", — сказав він.

За його словами, минула зима видалася складною, але без сильних морозів.

"Так, вночі могло бути до -12, але вдень температура повітря підвищувалася до -2 або +3 градусів. Але не було таких довгих періодів з морозами. Це важливо, адже взимку потрібно боятися не відключень світла. Так, це важко, незвично, але прожити можна. А ось без тепла будинок просто промерзне та й усе", — пояснив він.

Коваленко також зазначив, що до повномасштабного вторгнення Україна була профіцитною державою — виробляла більше електроенергії, ніж споживало населення. Але у перші дні війни наша країна втратила великий генераційний об'єм.

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"Тому навіть без обстрілів у нас у деякі місяці, коли було дуже холодно або дуже спекотно, нам не вистачало електроенергії. Бо зростало споживання, а ми через війну перетворилися на дефіцитну державу. В останньому опалювальному сезоні дуже багато генераційних об'єктів ми втратили", — підкреслив Сергій Коваленко.

Зазначимо, що на думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене минулої зими обладнання не можна відновити за рік. Тому українцям варто придбати генератори та павербанки, аби підготуватися до можливих блекаутів.

Також додамо, що українські енергетики тісно співпрацюють із Генштабом ЗСУ та урядом аби налагодити захист енергетичних об'єктів. Тож в "Укренерго" наразі не працюють над графіками відключень електроенергії.