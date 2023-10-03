На випадок тривалих відключень: в МВС озвучили план дій у разі блекаутів

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, аналітики Ситуаційного центру відомства прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

Related video

Україна розробила план дій на випадок можливих блекаутів, ґрунтуючись на досвіді минулого року. Про це 3 жовтня заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За інформацією глави МВС, було проведено перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення в разі можливих відключень електроенергії.

"Головна мета — своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, які відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо в складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готовими на всіх напрямках", — зазначив Клименко.

Міністр повідомив, що вже розроблено план дій на випадок тривалих відключень електроенергії, який містить такі основні напрямки:

посилення патрулювання поліцейських груп;

забезпечення медичних закладів та критичної інфраструктури генераторами;

функціонування "пунктів незламності".

"Далеко не вичерпний перелік заходів. Ми знаємо, як реагувати на такі виклики", — резюмував Клименко.

Важливо

Пережити блекаут: українцям пояснили, як правильно підготуватися до відключень світла

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що в Міненерго відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня, про які напередодні повідомили ЗМІ в мережі. Українцям пояснили, що графіки розробили заздалегідь через досвід несправедливого розподілу світла минулої зими.

Також нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка попередив, що зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене минулої зими обладнання не можна відновити за рік.