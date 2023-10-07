План дій на випадок тривалих блекаутів: у МВС розкрили подробиці (відео)
За словами заступника глави МВС Олексія Сергєєва, в Україні буде сформовано Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілів і ліквідацією наслідків атак.
Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ України щодо формування Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності громадян. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв в ефірі телемарафону 6 жовтня.
За словами заступника голови МВС, до складу штабу увійшли 17 міністерств, правоохоронні органи та інші відомства. Їхня діяльність буде спрямована на координацію дій під час обстрілів і ліквідацію наслідків.
Координаційний штаб вживатиме заходів щодо здійснення аварійно-рятувальних робіт та забезпечення правопорядку в населених пунктах, у яких протягом тривалого часу буде відсутнє електропостачання.
Діяльність штабу передбачає:
- нарощування кількості нарядів нацполіції та нацгвардії;
- патрулювання територій біля супермаркетів, залізничних колій, вокзалів та інших об'єктів забезпечення життєдіяльності;
- захист критичної інфраструктури;
- забезпечення функціонування "Пунктів незламності";
- забезпечення доступності та належного стану сховищ;
- створення електронного обліку укриттів.
Нагадаємо, 6 жовтня генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що електропостачання в зимовий період залежатиме не тільки від інтенсивності обстрілів. За його словами, у новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів.
Раніше, 2 жовтня, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив, що в липні запаси вугілля в країні фактично дорівнювали нулю, а через два місяці особливо нічого не змінилося.