Локальные блэкауты возможны: как энергетики подготовились к новым атакам врага

Энергетики отчитываются о высоком уровне подготовки к наступлению холодов. Однако на прохождение нового отопительного сезона будут влиять два труднопрогнозируемых фактора — погодные условия и удары врага по нашей инфраструктуре. Поэтому длительные блэкауты исключать нельзя, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

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Энергетики прогнозируют тяжелую зиму, ведь запас прочности в энергосистеме будет меньше, чем в прошлом году, поскольку восстановить поврежденную врагом инфраструктуру на 100% за месяцы невозможно. Впрочем, в Министерстве энергетики уверяют: ремонтировали по-максимуму.

"Завершается ремонтная кампания в энергетике, которая была самой масштабной за период независимости государства. К началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова к прохождению зимы — как с точки зрения генерации, так и с точки зрения передачи электроэнергии", — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики уверяют в высокой готовности сетей к новому отопительному сезону Фото: Цензор

Однако сомнения относительно подготовки посеяла Лана Зеркаль, которая в начале сентября сказала, что план ремонтов тепловой генерации выполнен на 30%, за что и поплатилась должностью советника министра энергетики. Фокус решил выяснить, как происходит подготовка к новому отопительному сезону и какие худшие сценарии возможны.

Ремонты, запасы газа и угля: как идет подготовка к зиме

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ремонт основных энергетических объектов и магистралей завершен. Украина в основном подготовилась к отопительному сезону. О готовности заявляют и другие участники рынка . Прошлогодний опыт атак на инфраструктуру не могут не учитывать и местные власти.

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"В разных регионах по-разному складывается ситуация с сетью, с генерацией. Насколько активно в городах будут внедрять то, что может быть мобильным — генераторы, газопоршневые, газотурбинные? Это возможность поддержать зимой местный энергоресурс. Нельзя сказать о подготовке вообще, потому что так мы возвращаемся к тому, как было до войны, когда только НЭК "Укрэнерго" организовывало нам баланс и надежность. Сегодня надежность будет зависеть и от городов, общин. Территориальные энергетические комплексы должны появиться", — отметил вице-президент Национального комитета международного совета по большим электроэнергетическим системам "СИГРЭ-Украина" Юрий Бондаренко.

Другое направление подготовки к зиме — заполнение газохранилищ. Газа на отопительный сезон 2023/2024 Украине хватит и своего — впервые потребности в "голубом топливе" будут покрывать за счет собственной добычи .

Впрочем, радоваться рано — возможно, придется тратить его, чтобы компенсировать дефицит угля.

Успех прохождения отопительного сезона будет зависеть и от подготовки общин — на сколько они обеспечены генераторами и другим оборудованием

"У нас достаточное количество мощности — мы зайдем в зиму с номинально достаточным количеством мощности. Но другой вопрос — это запасы угля, в этом мы отстаем от графика. Меньше угля — больше использования газа или замещение его импортом, что имеет смысл, в зависимости от ценовой конъюнктуры, от ожидания использования газа", — пояснил Фокусу эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Холодная зима, сильные атаки: главные риски отопительного сезона

Впрочем, делать прогнозы по устойчивости энергосистемы в отопительный сезон — дело неблагодарное. "В зависимости от того, куда будут стрелять, но поскольку их задача потушить нас, то будут [атаковать] и станции, и пристанционные подстанции, и мощности передачи. Куда больше будет прилетать, что не будет сбито? Поэтому может возникнуть и дефицит генерации, и передачи. Вопрос, на сколько критическими будут эти разрушения, на сколько удастся уменьшать этот дефицит", — считает Прокип.

Следующей зимой уровень дефицита в системе будет зависеть от точности ударов врага и от работы нашей ПВО, говорят специалисты

И даже уникальная система защиты подстанций, которой оснастили объекты "Укрэнерго", не гарантирует безопасность системы.

"Это так или иначе усилит защищенность. Однако насколько — будет зависеть от точности ударов, которые будут осуществляться, а также результативности сил обороны", — добавил специалист.

Успех прохождения отопительного сезона зависит и от того, какой будет зима.

"Погодные условия, во-первых, будут определять спрос на мощности и спрос на энергоносители, энергоресурсы, — продолжает эксперт. — Во-вторых, в условиях длительного отключения, если это морозы, возрастают риски техногенных аварий. С другой стороны, и бизнес прошлой зимой и весной, и коммунальные предприятия закупали генераторы. Энергетики имеют опыт и разрабатывать сценарии реагирования на обстрелы и различные сценарии повреждений — это то, что усиливает нас в ситуации, когда избыточной мощности будет меньше".

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По мнению Андриана Прокипа, блэкауты более 10 часов возможны лишь для отдельных регионов .

"Скорее всего мы будем жить в условиях отключений, каких-то локальных аварий и обесточиваний", — прогнозирует специалист. Покрывать дефицит в случае необходимости можно за счет электроэнергии из Европы. "На сегодня пропускная способность есть у "Укрэнерго", и мы можем по той линии, с которой есть возможность питаться от Европы, получать электроэнергию", — отметила операционный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Однако в условиях сильных атак по сетям такой импорт будет невозможен.

"Больше зависит от того, какого рода будут повреждения, потому что если будут разрушены распределительные сети, даже импорт передать будет очень трудно", — добавила Алина Бондаренко.

Денег на ремонты не хватает: поднимет ли правительство тарифы

Планов повысить тарифы на электроснабжение для бытовых потребителей нет, уверяют в министерстве. До конца декабря 2023 года действует положение о возложении спецобязательств на рынке электроэнергии (ПСО) по обеспечению доступной электроэнергией населения. "И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", — подчеркнул министр энергетики.

Как известно, до конца года единый тариф для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей составляет 2,64 грн/кВт-ч.

В правительстве обещают не трогать тарифы для населения. По мнению экспертов, так оно скорее всего и будет, ведь власть опасается потерять рейтинги

Однако в "Укрэнерго", в частных компаниях говорят: денег на ремонты не хватает . Впрочем, специалисты сомневаются, что Кабмин таки полезет в карманы граждан. "Правительство сегодня руководствуется социальной целесообразностью. Одно повышение уже было. Еще одно полностью нивелирует рейтинги "Слуг народа", — говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Даже мысли о пересмотре тарифов в стенах Кабмина не возникают. "Учитывая позицию правительства, тарифы для населения повышать не собираются . Такая идея даже не обсуждается. Поэтому, думаю, нет. Так не бывает, что сегодня подняли, а завтра появились деньги. И вообще социальная направленность этой истории в том, что таких планов нет и работы в этом направлении не слышал", — сказал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко Фокусу.

Умные сети и евростандарты: как должна развиваться электросистема в Украине

Постоянные атаки заставляют энергетиков задуматься о модернизации сетей. "Последствия боевых действий и необходимость комплексного восстановления сетей были тем толчком к пониманию, что мы уже не восстанавливаем, а должны строить распределительную сеть… Мы понимаем, что быстрое восстановление не означает устойчивая сеть", — отметила во время форума "Электрические сети Украины 2023", организованном Energy Club, операционный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Энергетики пришли к пониманию, что уже должны не восстанавливать, а строить распределительную сеть

В условиях сохранения тарифов, у энергетиков остается только один источник финансирования развития сетей — гранты и кредиты.

"Мы должны надеяться, что появятся инвесторы, которые думают, чем и как поддержать Украину. Но это будут не просто подарки, это надо отрабатывать, отдавать кредиты — чем долгосрочные и с меньшим процентом, тем легче будет подняться", — отметил Юрий Бондаренко.

По его мнению, на поблажки от инвесторов надеяться не стоит. "Наш энергорынок не позволяет инвестировать в красивые проекты, это будут доноры. Они будут заказывать "музыку" через международные стандарты, регламенты, кодексы, и мы под них будем танцевать", — сказал он во время форума.

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Несоответствие евростандартам уже аукнулось компании ДТЭК.

"Не секрет, что практически все энергетическое оборудование производилось соседом, который стал врагом, — продолжила Алина Бондаренко. — Быстрый переход невозможен, потому что это оборудование нужно эксплуатировать, закупить новое — достаточно серьезно. Когда получали гуманитарную помощь, поняли, что не все оборудование нам подходит, потому что наша сеть не соответствует европейским стандартам".

Энергетики уже сейчас должны задуматься о переходе на Smart Grid ("умные сети"). Smart Grid — это модернизированные сети электроснабжения, использующие информационные и коммуникационные технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении.

Энергетики стремятся внедрить стандарты "умных сетей", которые действуют в передовых странах Фото: УНИАН

Это позволяет автоматически повышать эффективность, надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии в режиме реального времени.

По мнению Алины Бондаренко, энергосистема Украины также нуждается в минимизации регуляторных барьеров, упрощении механизмов взаимодействия между распределительной компанией и потребителями.

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"Прежде всего надо поддержать Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Херсоноблэнерго и Одессу. Потому что это ключевые области, где надо помогать поднимать энергетику. Кроме того, надо усилить западные регионы, где есть возможность — установить газотурбинки с подключением к газовым… Малые ГЭС, Канивскую, Днестровскую надо достраивать ГЭС. Это основа устойчивости энергосистемы… Нам надо выбрать все стандарты для Smart Grіd ("умные сети") и внедрить на предприятия", — подытожил вице-президент "СИГРЭ-Украина" Юрий Бондаренко.