Зима будет тяжелой: в "Укрэнерго" рассказали, как Украина готовиться к отопительному сезону (видео)

Владимир Кудрицкий отметил, что зима будет тяжелой, ведь запас мощности в энергосистеме Украины меньше чем в прошлом году, однако усиление ПВО и опыт в работе в экстремальных условиях поможет быть более подготовленными.

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Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики неустанно продолжают подготовку к отопительному сезону, поэтому к зиме украинская энергосистема будет "максимально готова". Об этом он рассказал во время брифинга.

По его словам, подготовка к отопительному сезону продолжается и не останавливается ни на минуту. Так, сейчас уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы.

Кудрицкий подчеркнул, что обещать легкую зиму невозможно, но "украинская энергосистема выстоит".

Он добавил, что значительным преимуществом является то, что следующей зимой Украина будет иметь более плотную систему ПВО, чем она была в прошлом году. К тому же украинские энергетики уже имеют уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, а также опыт балансировки системы в таких экстремальных условиях.

Отмечается, что особое внимание при подготовке уделяется защите оборудования и координации действий власти, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.

"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми", — подчеркнул он.

Напомним, что 17 августа, эксперты в области энергетики Юрий Корольчук и бывший министр энергетики Иван Плачков предупредили, что даже без новых ракетных ударов со стороны России, зимой стране не избежать энергетических отключений, которые могут длиться вплоть до 8-10 часов.

Ранее, 13 августа премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Российская Федерация, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос, как защитить ее от вражеских обстрелов.