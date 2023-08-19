Зима буде важкою: в "Укренерго" розповіли, як Україна готується до опалювального сезону (відео)

Володимир Кудрицький зазначив, що зима буде важкою, адже запас міцності в енергосистемі Україні менше ніж минулого року, однак посилення ППО та досвід у роботі в екстремальних умовах допоможе бути більш підготовленими.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики невпинно продовжують підготовку до опалювального сезону, тому до зими українська енергосистема буде "максимальна готова". Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, підготовка до опалювального сезону триває і не зупиняється ні на мить. Так, наразі вже виконано від 60% до 80% плану відновлення енергосистеми.

Кудрицький наголосив, що обіцяти легкої зими неможливо, але "українська енергосистема вистоїть".

Він додав, що значною перевагою є те, що наступної зими Україна матиме більш щільну систему ППО, ніж вона була торік. До того ж українські енергетики вже мають унікальний досвід боротьби з масованими ракетними й дроновими атаками, а також досвід балансування системи в таких екстремальних умовах.

Зазначається, що особлива увага під час підготовки приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків і споживачів під час надзвичайних ситуацій, викликаних можливими обстрілами.

"Звичайно, що ми будемо починати наступний опалювальний сезон маючи менший запас міцності в енергосистемі, ніж минулого року. Відновити на 100% всі ці пошкоджені об’єкти за декілька місяців неможливо. Але точно можу сказати, що ми увійдемо в опалювальний сезон максимально готовими", — наголосив він.

Нагадаємо, що 17 серпня, експерти в галузі енергетики Юрій Корольчук та колишній міністр енергетики Іван Плачков попередили, що навіть без нових ракетних ударів з боку Росії, взимку країні не уникнути енергетичних відключень, які можуть тривати аж до 8-10 годин.

Раніше, 13 серпня прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Російська Федерація, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України, тому наразі вирішується питання, як захистити її від ворожих обстрілів.