"Формуємо багаторівневий захист", — Шмигаль про підготовку до зими енергосистеми України
Ремонтна кампанія пошкоджених після обстрілів енергооб'єктів йде за планом, а окремі з них вже відновили до рівня довоєнного стану, звітує прем'єр-міністр.
Росія скоріш за все продовжить атакувати енергетичну систему України, тож зараз вирішується питання, як захистити її від російських атак. Про це 13 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму Фейсбуку.
"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів", — проінформував він.
Що вже відремонтовано:
По АЕС:
- відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті (АЕС);
- відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих.
По ТЕС:
- відремонтовано 70%.
По ГЕС:
- відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати.
"Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану", — зазначив Шмигаль.
Він додав, що зараз розширюється програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Її мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, спортивні організації та інші.
Нагадаємо, що зима 2023-2024 років буде не легшою, ніж попередня. Окрім світла в Україні можуть обмежити подачу газу.
Раніше повідомлялося, що в "Укренерго" закликали українців економити світло. В компанії зазначили, що години високого споживання — це з 16:00 до 23:00, та попросили громадян не перевантажувати мережу.