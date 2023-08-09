Не світлом єдиним: експерт спрогнозував графіки відключень електроенергії та газу цієї зими

Представник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що уряд готовий до помірної зими, якою була попередня. Однак він переконаний, що на українців чекають сильніші холоди, а отже і жорсткіші обмеження.

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Зима 2023-2024 років буде не легшою за попередню. Окрім світла в Україні можуть обмежити подачу газу. Про це з посиланням на ефір телемарафону 31 липня повідомили в УНІАН.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що минула зима була теплою та без суттєвих морозів, і це допомагало українцям не замерзнути. На його думку, малоймовірно, що друга підряд зима буде такою ж.

"Якщо буде зима, як звичайна, тоді відключення будуть довші. Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія", — заявив Корольчук.

Експерт переконаний, що магазини знову завищуватимуть ціни на необхідні взимку товари, зокрема генератори, ліхтарі та павербанки. Він підкреслив, що це потребує реакції з боку органів влади.

Та окрім відключень світла на українців можуть чекати обмеження подачі газу через недостатні його запаси. Представник Інституту енергетичних стратегій припустив, що плани уряду заповнити підземні сховища 14,5 млрд куб. метрів газу враховують саме помірну зиму. З його слів, у разі сильних та тривалих морозів палива не вистачить до потепління.

"І тоді будуть такі ж графіки, що 10 годин буде газ, 10 годин не буде газу, і це буде стосуватися так само і теплокомуненерго. Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості у приватних будинках — це буде суттєвіше завдавати шкоди. Буде складніше і дорожче", — спрогнозував Корольчук.

Нагадаємо, 5 липня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що відключення електроенергії можливі вже влітку. Він пояснив, що у липні та серпні нестача потужності стає відчутною навіть попри допомогу від Європи.

31 липня в "Укренерго" закликали українців економити електроенергію. В компанії зазначили, що години високого споживання — це з 16:00 до 23:00, та попросили громадян не перевантажувати мережу.