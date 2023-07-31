Найближчі тижні будуть складними: в "Укренерго" попросили українців економити електроенергію

У компанії заявили, що в серпні на ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій, тож для енергосистеми цей час буде непростим.

Related video

В "Укренерго" попросили українців економити електроенергію з 16 до 23 найближчі тиждень або два. Про це повідомили у пресслужбі компанії в Telegram.

Повідомляється, що до опалювального сезону залишилося всього 10 тижнів. За цей час необхідно підготувати енергосистему до зими настільки, наскільки це можливо. Уже в серпні фахівці ремонтуватимуть найбільшу кількість енергоблоків електростанцій.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але поки що ми не прогнозуємо відключення споживачів", — сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, у компанії розраховують, що впораються зі збільшеним навантаженням на енергетичну систему країни.

"Підтримати стабільну роботу української енергосистеми може будь-хто з вас. Насамперед просимо не перевантажувати мережу. Особливо в години високого споживання — з 16:00 до 23:00", — зазначили в "Укренерго".

У компанії попросили українців не вмикати потужні електроприлади в цей проміжок часу.

Нагадаємо, що в МВС розповіли, як працюватиме поліція в умовах блекауту. За словами глави МВС Ігоря Клименка, минулої зими поліція навчилася діяти в умовах тривалої відсутності електроенергії.

Також повідомлялося, що Кудрицький заявив про відновлення 56 трансформаторних підстанцій. За його словами, загроза ворожих обстрілів і недостатня генерація електроенергії — є основними ризиками для енергосистеми. Тому Україні потрібні будуть у роботі всі енергоблоки, які є в системі, навіть старі електростанції, які не використовували в минулих періодах.