Ближайшие недели будут сложными: в "Укрэнерго" попросили украинцев экономить электроэнергию

В компании заявили, что в августе на ремонт уйдет наибольшее количество блоков электростанций, так что для энергосистемы это время будет непростым.

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В "Укрэнерго" попросили украинцев экономить электроэнергию с 16 до 23 ближайшие неделю или две. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

Сообщается, что к отопительному сезону осталось всего 10 недель. За это время необходимо подготовить энергосистему к зиме настолько, насколько это возможно. Уже в августе специалисты будут ремонтировать самое большое количество энергоблоков электростанций.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей", — сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в компании рассчитывают, что справятся с увеличенной нагрузкой на энергетическую систему страны.

"Поддержать стабильную работу украинской энергосистемы может любой из вас. В первую очередь просим не перегружать сеть. Особенно в часы высокого потребления – с 16:00 до 23:00", — отметили в "Укрэнерго".

В компании попросили украинцев не включать мощные электроприборы в этот промежуток времени.

Напомним, что в МВД рассказали, как будет работать полиция в условиях блэкаута. По словам главы МВД Игоря Клименко, прошедшей зимой полиция научилась действовать в условиях длительного отсутствия электроэнергии.

Также сообщалось, что Кудрицкий заявил о восстановлении 56 трансформаторных подстанций. По его словам, угроза вражеских обстрелов и недостаточная генерация электроэнергии — являются основными рисками для энергосистемы. Поэтому Украине нужны будут в работе все энергоблоки, которые есть в системе, даже старые электростанции, которые не использовали в прошлых периодах.