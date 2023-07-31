Отключение света в Украине: в МВД рассказали, как будет работать полиция в условиях блэкаута

По словам главы МВД Игоря Клименко, прошедшей зимой полиция научилась действовать в условиях длительного отсутствия электроэнергии.

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Министерство внутренних дел смогло улучшить планы эффективного реагирования во время блэкаутов. Об этом заявил министр Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске 30 июля.

По словам чиновника, во время длительного отсутствия электроэнергии Национальная полиция будет увеличивать количество патрулей на улицах, полицейские будут работать в усиленном режиме круглосуточно. Именно такой алгоритм действий был отработан во время прошедшей зимы.

"Благодаря проведенным мероприятиям удалось не только избежать всплеска криминальных событий во время длительных отключений энергоснабжения, но и добиться уменьшения количества преступлений", — сказал Клименко.

Он также отметил, что если ВС РФ снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, то все службы МВД будут действовать по заранее согласованным планам. Так, при необходимости, ведомство готово развернуть более 2200 мобильных и стационарных "Пунктов несокрушимости", а также пунктов обогрева.

По словам Клименко, ГСЧС обеспечивает более 1200 пунктов. Также еще 1000 – будет развернута силами полиции. Он отметил, что есть список перекрестков, которым нужно регулирование дорожного движения. Кроме того, полицейские будут доносить до граждан информацию через громкоговорители.

Также министр заявил, что защита критической инфраструктуры – в приоритете. Поэтому Национальная гвардия охраняет 113 объектов регионального и местного значения. Полицейские взяли под надзор более 8300 таких объектов.

Напомним, что ранее эксперты рассказали Фокусу, будут ли грядущей зимой отключения света. Так, как рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, скорее всего, ситуация с электроэнергией будет сложной, но вряд ли катастрофической.

"Все будет зависеть от интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру и от эффективности установленной уже на станциях физической защиты, а также, насколько эффективно будут работать системы ПВО. Сейчас мы значительно лучше подготовились к атакам", — отмечает Харченко.