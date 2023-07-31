Вимкнення світла в Україні: у МВС розповіли, як працюватиме поліція в умовах блекауту

За словами глави МВС Ігоря Клименка, минулої зими поліція навчилася діяти в умовах тривалої відсутності електроенергії.

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Міністерство внутрішніх справ змогло покращити плани ефективного реагування під час блекаутів. Про це заявив міністр Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську 30 липня.

За словами чиновника, під час тривалої відсутності електроенергії Національна поліція збільшуватиме кількість патрулів на вулицях, поліцейські працюватимуть у посиленому режимі цілодобово. Саме такий алгоритм дій було відпрацьовано під час минулої зими.

"Завдяки проведеним заходам вдалося не тільки уникнути сплеску кримінальних подій під час тривалих відключень енергопостачання, а й домогтися зменшення кількості злочинів", — сказав Клименко.

Він також зазначив, що якщо ЗС РФ знову обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру України, то всі служби МВС діятимуть за заздалегідь узгодженими планами. Так, за необхідності, відомство готове розгорнути понад 2200 мобільних і стаціонарних "Пунктів незламності", а також пунктів обігріву.

За словами Клименка, ДСНС забезпечує понад 1200 пунктів. Також ще 1000 — буде розгорнуто силами поліції. Він зазначив, що є список перехресть, яким потрібне регулювання дорожнього руху. Крім того, поліцейські доноситимуть до громадян інформацію через гучномовці.

Також міністр заявив, що захист критичної інфраструктури — у пріоритеті. Тому Національна гвардія охороняє 113 об'єктів регіонального та місцевого значення. Поліцейські взяли під нагляд понад 8300 таких об'єктів.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли Фокусу, чи будуть цієї зими відключення світла. Так, як розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, найімовірніше, ситуація з електроенергією буде складною, але навряд чи катастрофічною.

"Усе залежатиме від інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру і від ефективності встановленого вже на станціях фізичного захисту, а також, наскільки ефективно працюватимуть системи ППО. Зараз ми значно краще підготувалися до атак", — зазначає Харченко.