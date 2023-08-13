"Формируем многоуровневую защиту", — Шмыгаль о подготовке к зиме энергосистемы Украины
Ремонтная кампания поврежденных после обстрелов энергообъектов идет по плану, а отдельные из них уже восстановили до уровня довоенного состояния, отчитался премьер-министр.
Россия скорее всего продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос, как защитить ее от российских атак. Об этом 13 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Фейсбуке.
"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов", — проинформировал он.
Что уже отремонтировано:
По АЭС:
- отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте (АЭС);
- отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных.
По ТЭС:
- отремонтировано 70%.
По ГЭС:
- отремонтировано и находятся в ремонте 32 агрегата.
"Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния", — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас расширяется программа обмена ламп накаливания на светодиодные. Ее цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, спортивные организации и другие.
Напомним, что зима 2023-2024 годов будет не легче, чем предыдущая. Кроме света в Украине могут ограничить подачу газа.
Ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить свет. В компании отметили, что часы высокого потребления — это с 16:00 до 23:00, и попросили граждан не перегружать сеть.