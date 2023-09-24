Спецтариф на электричество: как платить в половину меньше

Украинским потребителям предлагают устанавливать двухзонные счетчики электроэнергии. Эксперты разъясняют, насколько реальна выгода.

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Украинские потребители могут платить за электричество по специальному тарифу и экономить на коммунальных платежах. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик электроэнергии. Об этом сообщила компания-поставщик YASNO на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В чем особенность двухзонного счетчика?

Двухзонный счетчик позволяет почти вдвое уменьшить расходы на оплату электроэнергии. В отличие от обычного счетчика он фиксирует не только количество использованных киловатт, но и время, когда они были потрачены. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков платят меньше за электричество, использованное в ночные часы.

Дневной и ночной тарифы на электричество

Зоны счетчика делят время суток на два периода, которые оплачиваются по разным тарифам:

"День" – время с 7:00 до 23:00;

"Ночь" – время с 23:00 до 7:00.

Днем потребление электроэнергии считается по обычному тарифу – 2,64 грн. Ночной тариф вдвое ниже – 1,32 грн.

Как снимать показания двухзонного счетчика?

На экране двухзонного счетчика отображаются показания потребление в дневные часы, в ночное время и общий объем потребленной энергии. При снятии показаний, нужно фиксировать все три цифры.

Передавать показания нужно самостоятельно так же как и в случае с однозонным счетчиком: за 2 дня до конца месяца и за первые 3 дня нового месяца.

Если ваш счетчик является частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, данные будут передаваться без участия потребителя.

Как установить двухзонный счетчик?

Двухзонный счетчик устанавливается оператором системы распределения электроэнергии. Для этого необходимо подать заявку на установку и убедиться, что по вашему лицевому счету нет задолженности.

"Уже в следующей платежке начисление будет с ночным тарифом. В личном кабинете информация обновится где-то через 10 дней", – объяснили в компании.

Как экономить электричество с двухзонным счетчиком?

Чтобы эффективно использовать двухзонный счетчик, пересмотрите график своих домашних дел, которые требуют использования электроприборов. Чтобы сэкономить, запускайте после 23 часов энергоемкую бытовую технику, которая работает в автономном режиме:

стиральную машину-автомат;

посудомоечную машину;

электрические водонагреватели.

Не стоит оставлять без присмотра на ночь готовку еды в электродуховке, хлебопечке или мультиварке. Такая экономия может привести к печальным последствиям – испорченным продуктам или даже пожару.

Также разумно подходите к собственному режиму дня и не старайтесь переделать все домашние дела ночью. Недостаток сна быстро приводит к нервному истощению и проблемам со здоровьем.

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