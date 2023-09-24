Спецтариф на електрику: як платити в половину менше

Українським споживачам пропонують встановлювати двозонні лічильники електроенергії. Експерти роз'яснюють, наскільки реальна вигода.

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Українські споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник електроенергії. Про це повідомила компанія-постачальник YASNO на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

У чому особливість двозонного лічильника?

Двозонний лічильник дає змогу майже вдвічі зменшити витрати на оплату електроенергії. На відміну від звичайного лічильника він фіксує не лише кількість використаних кіловат, а й час, коли вони були витрачені. Тому власники двозонних лічильників платять менше за електрику, використану в нічні години.

Денний і нічний тарифи на електрику

Зони лічильника ділять час доби на два періоди, які оплачуються за різними тарифами:

"День" — час із 7:00 до 23:00;

"Ніч" — час із 23:00 до 7:00.

Удень споживання електроенергії рахується за звичайним тарифом — 2,64 грн. Нічний тариф удвічі нижчий — 1,32 грн.

Як знімати показання двозонного лічильника?

На екрані двозонного лічильника відображаються показання споживання в денні години, в нічний час і загальний обсяг спожитої енергії. Під час зняття показань потрібно фіксувати всі три цифри.

Передавати показання потрібно самостійно так само як і у випадку з однозонним лічильником: за 2 дні до кінця місяця і за перші 3 дні нового місяця.

Якщо ваш лічильник є частиною автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, дані передаватимуться без участі споживача.

Як встановити двозонний лічильник?

Двозонний лічильник встановлюється оператором системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно подати заявку на встановлення і переконатися, що за вашим особовим рахунком немає заборгованості.

"Уже в наступній платіжці нарахування буде з нічним тарифом. В особистому кабінеті інформація оновиться десь через 10 днів", — пояснили в компанії.

Як економити електрику з двозонним лічильником?

Щоб ефективно використовувати двозонний лічильник, перегляньте графік своїх домашніх справ, які вимагають використання електроприладів. Щоб заощадити, запускайте після 23 години енергоємну побутову техніку, яка працює в автономному режимі:

пральну машину-автомат;

посудомийну машину;

електричні водонагрівачі.

Не варто залишати без нагляду на ніч готування їжі в електродуховці, хлібопічці або мультиварці. Така економія може призвести до сумних наслідків — зіпсованих продуктів або навіть пожежі.

Також розумно підходьте до власного режиму дня і не намагайтеся переробити всі домашні справи вночі. Нестача сну швидко призводить до нервового виснаження та проблем зі здоров'ям.

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