Тарифи на комуналку в опалювальному сезоні: Шмигаль розповів про рішення уряду

У Камінінеті міністрів пояснили, скільки платитимуть українці за тепло в новому опалювальному сезоні.

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Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло і гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду. Про це заявив 12 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми також вирішили, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін — постачальники тепла і далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр", — сказав прем'єр.

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За його словами, це та пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи.

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", — наголосив глава уряду.

Зазначимо, що тарифи на тепло залишаться без змін до кінця опалювального сезону 2023/2024. Традиційно, тепло в житлові будівлі та соціальні об'єкти подається з жовтня по квітень.

Нагадаємо, влітку 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №7427 і встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду на час війни з Росією. Водночас заборона не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду. Згідно з рішенням парламенту, мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.

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Гроші на погашення різниці реальної та фіксованої ціни на тарифи держава планувала залучити за допомогою міжнародних партнерів. Загальна сума становила 125 мільярдів гривень.

Тим часом у Національному банку України вважають, мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг скасують у 2025 році. У НБУ зазначають, що після цього подорожчають: газ, гаряча вода і теплопостачання.

Зазначимо, що борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року становили понад 100 мільярдів гривень.