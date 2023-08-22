Усе робимо ефективно: в уряді попередили українців про ціни на тепло взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами на тепло в новому опалювальному сезоні.

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Кабінет міністрів України 22 серпня 2023 року вирішив залишити без змін тарифи на тепло для побутових споживачів в опалювальному сезоні 2023/2024. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, дію ПСЗ (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу буде продовжено до середини квітня 2024 року.

"Нафтогаз" буде і далі реалізовувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", — пояснив глава уряду.

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Він підкреслив, що рішення — частина комплексних заходів із підготовки до зими.

"Працюємо над тим, щоб у домівках кожного українця було світло і тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів. Усе робимо солідарно, оперативно, ефективно заради нашої перемоги над ворогом і задля добробуту всіх українців", — додав Денис Шмигаль.

Водночас представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі написав, що зміни до постанови про заборону змінювати тарифи на тепло в Україні продовжують до 15 квітня наступного року.

Зазначимо, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення . Але заборона не стосується електроенергії та холодної води. У такий спосіб Кабмін України в червні 2023 року підвищив тариф на електроенергію для українців з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

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Тим часом у Національному банку України прогнозують, що комплексне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні розпочнеться з 2024 року і триватиме кілька років. Так, в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року йдеться про те, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання скасують приблизно в ці самі терміни.

"Передбачається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання завершиться тільки наступного року. Це, разом із подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів, призведе до зростання внеску адміністративної інфляції до ІСЦ у 2024-2025 роках", — ідеться в документі.

Нагадаємо також, що 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. Тим часом борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року становили понад 100 мільярдів гривень.