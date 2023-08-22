Все делаем эффективно: в правительстве предупредили украинцев о ценах на тепло зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на тепло в новом отопительном сезоне.

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Кабинет министров Украины 22 августа 2023 года решил оставить без изменений тарифы на тепло для бытовых потребителей в отопительном сезоне 2023/2024. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, действие ВСО (возложение специальных обязательств) на рынке природного газа будет продлено до середины апреля 2024 года.

"Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", — объяснил глава правительства.

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Он подчеркнул, что решение — часть комплексных мер по подготовке к зиме.

"Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов. Все делаем солидарно, оперативно, эффективно ради нашей победы над врагом и для благополучия всех украинцев", — добавил Денис Шмыгаль.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале написал, что изменения в постановление о запрете менять тарифы на тепло в Украине продлевают до 15 апреля следующего года.

Отметим, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Но запрет не касается электроэнергии и холодной воды. Таким образом Кабмин Украины в июне 2023 года повысил тариф на электроэнергию для украинцев с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

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Тем временем в Национальном банке Украины прогнозируют, что комплексное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине начнется с 2024 года и продлится несколько лет. Так, в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года говорится, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение отменят примерно в эти же сроки.

"Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году. Это, вместе с последующим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов, приведет к росту вклада административной инфляции в ИПЦ в 2024-2025 годах", — говорится в документе.

Напомним также, что 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. Тем временем долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года составляли более 100 миллиардов гривен.