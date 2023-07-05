В ванну — по графику. Водоканалы будут массово отключать воду под видом ремонта, – эксперты

Повышение предельных цен на электроэнергию для бизнеса до 7,2 тысяч гривен за МВт/ч повлияет на работу водоканалов в часы пик. Многие предприятия рискуют погрязнуть в долгах. Возникнет проблема — покрывать затраты из бюджета или отключать электричество.

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы практически для всех водоканалов страны. Таким образом украинцы стали бы платить за воду в среднем на треть больше. Президент Украины Владимир Зеленский и Минэнерго раскритиковали это решение и НКРЭКУ пока оставила тарифы на прежнем уровне. Потребители вздохнули с облегчением, но под угрозой оказались сами работники водоканалов.

"Тарифы на воду запретили поднимать, а на электроэнергию — разрешили. Получается у водоканалов нет средств, чтобы рассчитаться за электричество. Таким образом, чтобы не вредить населению, отключать подачу электричества будут не для насосов, которые подают воду, а к рабочим помещениям водоканалов. Насос работает, вода есть, а главный офис с бухгалтерией, делающий соответствующие просчеты, и пульт управления — обесточены", — привел пример Фокусу директор Аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук.

Если оставить действующие тарифы на воду, многие водоканалы рискуют погрязнуть в долгах за электроэнергию. Возникает проблема — государство должно покрывать их затраты из бюджета, или поставщики начнут отключать электроэнергию? Есть вероятность, что в домах украинцев вода будет не круглосуточно, а по графикам, подчеркивает специалист.

Электричество в Украине по европейским ценам

НКРЭКУ в конце июня установила новые price caps за электроэнергию для бизнеса и предприятий: "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке. Именно этот вид тарифов применяется для водоканалов.

В категории РСВ и ВСР максимальный тариф в период минимальной нагрузки в энергосети с 23:00 до 7:00 повысили с 2 до 3 тысяч гривен за МВт/ч. В период максимальной нагрузки с 7:00 до 19:00 тариф вырастет с 4 до 5,6 тысяч гривен за МВт/ч. А с 19:00 до 23:00 (пиковая нагрузка) — с 4 до 7,2 тысяч гривен за МВт/ч. НКРЭКУ установила на балансирующем рынке максимальную предельную цену на уровне 125% от цены РСВ.

Эксперт по вопросам ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко в беседе с Фокусом отмечает непосредственное влияние повышений тарифов на работу водоканалов, особенно в часы пик. К вышеуказанным ценам от НКРЭКУ, по его словам, надо прибавлять еще наценку облэнерго.

"Это очень большие, европейские цены. Водоканалы позволяют себе профанации — заявлять об отключениях воды. Конечно, на это никто не пойдет. Ограничивать подачу воды тоже они не могут. Максимум — отключения в часы минимальной нагрузки с 13:00 до 15:00", — замечает эксперт.

По утверждению Попенко, "Киевтеплоэнерго" отключает горячую воду в домах киевлян на все лето, чтобы не влазить в убытки и часто объясняет это ремонтом.

"Летом водоканалы тратят весь газ на прогрев воды. Зимой затрат существенно меньше, ведь энергия берется из производства отопления. Все хотят много зарабатывать. Другие водоканалы могут останавливать подачу воды под видом ремонта", — объяснил он проблему.

Ввести усредненный тариф на воду по Украине нельзя — у каждого населенного пункта он разный. Многое зависит от количества абонентов: чем меньше, тем убыточнее водоканал.

"В Луцке тариф на водоснабжение и отведение — 25 гривен за кубометр, а в Киеве — 60. В Житомире и Виннице — 50 гривен. Многое зависит, откуда вода берется. В Полтаве в некоторых местах ее берут из глубины в 1 километр, а скважинам более 100 лет. За последние 8-9 лет все водоканалы поднимали тарифы больше чем в 10 раз. А результата мало, работу водоканалов не проверяют", — резюмирует эксперт.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду идет кардинально в разрез с политикой правительства.

Фокус ранее писал о тарифах на газ для украинцев в июле. В зависимости от газопоставщика цены на голубое топливо будут находиться в пределах от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.