Тарифы на газ: что изменится для украинцев в июле

Фокус разбирался, изменятся ли тарифы на газ в июле 2023 года и сколько будут платить украинцы за "голубое топливо" летом.

Related video

Украинцам даже несмотря на войну и шаткое финансовое положение все равно приходится оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Например, ежемесячно нужно платить за использование газа. Так, в июле 2023 граждане страны могут пользоваться услугами 12 компаний, которые согласны поставлять "голубое топливо" клиентам и уже обнародовали свои тарифы, сообщает издание "Газправда".

Тарифы на газ в июле 2023

В отличие от тарифов на электроэнергию, цена газа в июле останется прежней. В зависимости от компании цены на голубое топливо будут колебаться от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

Важно

В Украине разработали новый механизм назначения субсидий: что изменится

Сразу семь поставщиков просят за кубометр меньше 8 грн, тогда как пять — больше. При этом около 98% бытовых потребителей — клиенты "Нафтогаз Украины", поэтому 12,4 млн украинских домохозяйств будут как минимум до весны 2024 года покупать газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Какие тарифы предлагают компании

Итак, в июле 2023 газ населению будут поставлять 12 компаний. Тарифы у всех незначительно, но отличаются. Например:

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн;

ООО "ГК "Нефтегаз Украины" – 7,96 грн;

ООО "Тернопольгаз Сбыт" – 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн;

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 грн;

ТМ "Светгаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

Платят ли украинцы за коммуналку во время войны

Долги украинцев за коммунальные услуги уже составляют около 140 миллиардов гривен. По словам сооснователя "Союза потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, в довоенные годы украинцы тоже накапливали долги, но летом большинство граждан погашало задолженность. Но в 2023 году, на фоне повышения стоимости электроэнергии, долгов будет еще больше, поскольку населению не хватает денег. \

Важно

Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля

"Кто имеет возможность, конечно, будет платить. Но это будет капля в море. Неплательщиков наберется огромная армия. По моим подсчетам, уже сейчас задолженность граждан за коммуналку составляет фантастическую цифру — 140 миллиардов гривен. В течение летних месяцев она частично уменьшиться, а в дальнейшем снова будет расти. Особенно этот процесс усилится во время отопительного сезона", — спрогнозировал он.

К слову, в мае 2023 года гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что по состоянию на 1 число украинцы задолжали за электроэнергию более 1,7 миллиарда гривен. Он пообещал, что теперь информация о долгах за коммуналку будет отображаться в кредитной истории граждан.