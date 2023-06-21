Украинцы уже задолжали за коммуналку 140 миллиардов, но цены снова повысят, — эксперт

Основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко объяснил, что рост цен за электроэнергию приведет к еще большему накоплению долгов населением. Он подверг сомнению необходимость изменения тарифов, аргументируя свою позицию прибыльностью большинства облэнерго.

Related video

Долги украинцев за коммунальные услуги уже составляют 140 миллиардов гривен. Об этом заявил в комментарии "Украинскому Радио" основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

По мнению эксперта, в энергосфере "все очень запущено и запутано". Он привел пример, что компания "Центрэнерго", занимающаяся производством электроэнергии из угля, является "хронически убыточной", а ее руководство неоднократно фигурировало в уголовных делах. Попенко предположил, что, распутав "многолетний клубок махинаций", Украина могла бы избежать очередного повышения цен на электроэнергию.

"Нас уверяют, что мы сейчас платим 2,64 гривны за киловатт, а должны платить 5-6. Однако никто не видел ни одной официальной цифры. Ни одна частная компания не задокументировала четко эту "разницу". Невозможно понять, из чего состоят эти печально известные 5-6 гривен", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что все облэнерго, кроме расположенных на юге и востоке, являются прибыльными и наращивают доходы даже во время войны. По его данным, эти организации являются лидерами среди налогоплательщиков в Украине.

"Контроль над облэнерго и их аппетитами — это зона ответственности НКРЭКУ. Эта комиссия должна следить за их финансовыми планами и обязательствами. Но, к сожалению, серьезного контроля и проверок мы не видим. Бывает, что их штрафуют на 18 или 50 тысяч гривен, но это просто смех. Компания, которая показывает прибыль 100-200 миллионов гривен, такого наказания и не заметит", — заверил Попенко.

Он спрогнозировал, что повышение стоимости электроэнергии не напрямую повлияет и на тарифы за другие коммунальные услуги, в частности, может повлечь повышение цен на воду и тепло.

"Нужно дождаться 1 июля. В этот день НКРЭКУ может принять решение о повышении тарифов на воду. Это очень вероятно, ведь о таком решении давно говорят, и оно уже четыре раза переносилось. Нас уверяют, что в среднем тариф вырастет на 30-32%. Но я думаю, что большинство водоканалов задерут цены намного выше. Речь идет о 50-60%, и это еще не предел. Для некоторых особо алчных пределом будут все 100%", — предположил эксперт.

Попенко подчеркнул, что обычно украинцы пытались выплатить долги за коммунальные услуги летом, однако повышение тарифов приведет к еще большему их накоплению из-за нехватки средств у населения.

"Кто имеет возможность, конечно, будет платить. Но это будет капля в море. Неплательщиков наберется огромная армия. По моим подсчетам, уже сейчас задолженность граждан за коммуналку составляет фантастическую цифру — 140 миллиардов гривен. В течение летних месяцев она частично уменьшиться, а в дальнейшем снова будет расти. Особенно этот процесс усилится во время отопительного сезона", — спрогнозировал он.

Напомним, 21 мая руководитель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен на подготовку энергосистемы к холодам. Этим он объяснил необходимость повышения тарифа на свет до 2,88 гривны за 1 кВт/ч.

Ранее, 19 мая, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что по состоянию на 1 мая украинцы задолжали за электроэнергию более 1,7 миллиарда гривен. По его словам, теперь информация о долгах за коммуналку будет отображаться в кредитной истории граждан.