В два раза: в НКРЭКУ объяснили, почему повысят тарифы на свет в Украине

Государству, как отмечают в Нацкомиссии, необходимы десятки миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры, которая пострадала в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе.

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Украине нужно 45-46 млрд гривен, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону. Об этом сказал 21 мая глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Сумма пойдет на ремонтные работы после обстрелов энергоинфраструктуры российскими ракетами. И чтобы деньги появились, нужно поднять тарифы для населения, уверен он.

"Для восстановления инфраструктуры и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму надо примерно 45-46 миллиардов гривен", — сказал он.

Глава регулятора уверен, что если рассчитывать пути получения указанной суммы, тариф на электроэнергию надо увеличить до 2,88 гривен за 1кВт/ч.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в Украине хотят пересмотреть два раза — в июне и в июле-декабре. Пока украинцы платят 1,44 гривны за 1 кВт/ч при условии потребления до 250 кВт в месяц и 1,68 гривен за 1 кВт/ч при потреблении более 250 кВт.

По словам главы НКРЭКУ, экономически обоснованная цена на электроэнергию для населения находится на уровне более 6 грн за кВт/ч.

Правительство Украины 25 апреля этого года продлило тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 мая.

Энергогруппа ДТЭК ранее подсчитывала сумму долгов украинцев за потребленную электроэнергию. По его словам на 1 мая 2023 года размер долга превысил 1,7 млрд гривен.