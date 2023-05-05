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Экономика

Тарифы на свет в 2023 году: в НКРЭКУ озвучили, сколько на самом деле должны платить украинцы

Электроэнергия, тарифы, НКРЭКУ
Сколько на самом деле должен стоить свет для украинцев

Действующий тариф на электроэнергию, по словам председателя Константина Ущаповского, почти в четыре раза ниже экономически обоснованного.

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Тарифы на электроэнергию нужно пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта поврежденной энергоинфраструктуры, но и потому, что действующий тариф покрывает только четверть стоимости. Об этом в интервью "Энерго бизнес" рассказал председатель Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.

"Установленная Кабинетом Министров фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей не покрывает все составляющие затраты на производство, передачу (распределение) и поставку электрической энергии бытовым потребителям. Фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", — объяснил Константин Ущаповский.

По его словам, экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе — бытовых) значительно выше фиксированных цен. Так, сейчас она составляет более 6 грн за кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость). Ущаповский также объяснил, из чего состоит эта сумма:

  • 3,24 грн/кВт-ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" за март;
  • 0,43 грн/кВт-ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;
  • 1,32 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;
  • 0,115 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг; а также 20% НДС.

Напомним, 25 апреля 2023 года Кабмин Украины решил продлить действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", — заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом, до конца весны украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:

  • 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;
  • 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Также ранее Фокус рассказывал, почему тарифы на электроэнергию точно пересмотрят в 2023 году и когда именно украинцам озвучат новые цены.