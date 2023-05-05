Тарифи на світло у 2023 році: у НКРЕКП озвучили, скільки насправді мають платити українці

Чинний тариф на електроенергію, за словами голови Костянтина Ущаповського, майже вчетверо нижчий за економічно обґрунтований.

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Тарифи на електроенергію потрібно переглядати не лише для того, щоб отримати додаткове фінансування для ремонту пошкодженої енергоінфраструктури, а й тому, що тариф, що діє, покриває лише чверть вартості. Про це в інтерв'ю "Енерго-бізнесу" розповів голова Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський.

"Встановлена Кабінетом міністрів фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів не покриває всі складові витрати на виробництво, передачу (розподіл) та постачання електричної енергії побутовим споживачам. Фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго", — пояснив Костянтин Ущаповський.

За його словами, економічно обґрунтована ціна на електричну енергію для споживачів (зокрема — побутових) значно вища за фіксовані ціни. Так, зараз вона становить понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість). Ущаповський також пояснив, із чого складається ця сума:

3,24 грн/кВт-год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на "добу вперед" за березень;

0,43 грн/кВт-год — тариф на послуги з передачі з 1 квітня;

1,32 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;

0,115 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг; а також 20% ПДВ.

Нагадаємо, 25 квітня 2023 року Кабмін України вирішив продовжити чинні тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", — заявив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, до кінця весни українці оплачуватимуть електроенергію за старими цінами, а саме:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Також раніше Фокус розповідав, чому тарифи на електроенергію точно переглянуть у 2023 році та коли саме українцям озвучать нові ціни.