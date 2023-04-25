Тарифи на електроенергію: в Кабміні повідомили, скільки українці платитимуть до кінця весни

Кабінет міністрів України у вівторок, 25 квітня 2023 року, ухвалив важливе рішення щодо тарифів на електроенергію для українців.

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В Україні ціни на електрику залишаться на колишньому рівні. Кабінет міністрів 25 квітня 2023 року вирішив продовжити чинні тарифи для населення ще на один місяць, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тарифи на електроенергію не підвищуватимуться до кінця травня.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", — сказав глава Кабміну.

Тарифи на світ: скільки платять українці

Наразі споживачі платять 1,44 грн за кВт/год, якщо використали менш ніж 250 кВт/год на місяць і 1,68 грн за кВт/год, якщо споживали понад 250 кВт/год на місяць.

У середньому українська сім'я, як свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), споживає близько 165 кВт/год струму на місяць. Тобто за тарифом, що діє, за світло потрібно заплатити 237,6 грн за місяць.

Як і коли тарифи на електроенергію подорожчають

21 квітня 2023 року в ефірі телемарафону голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що уряд України може підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів майже вдвічі.

Він пояснив, що тарифи на електроенергію необхідно підвищити через значні витрати на відновлення української інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів ЗС РФ. Наразі енергетики застосовують тимчасові схеми подачі енергії, але їх необхідно змінити, щоб пережити майбутній опалювальний сезон.

При цьому 19 квітня представниця НКРЕКП Ольга Бабій повідомила, що українцям оголосять нові тарифи на світло наприкінці квітня або на початку травня. Це неминучий процес, оскільки Україні потрібно більше грошей для виробництва енергії.

"Ключовий фактор, заради чого відбуваються ці процеси, — наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", — додала вона.

Ще Фокус писав, що підвищення тарифів на електроенергію для населення може стати відповіддю на виклики, з якими зіткнулася українська енергетика через російський енергетичний тероризм.